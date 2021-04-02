تعرض لنوبة هياج.. شاب يقتل جارته ويصيب شقيقه بالشرقية

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إخطارًا من مستشفى "بلبيس" يفيد وصول "زينات ح" 79 سنة، ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة إثر إصابتها بطعنة نافذة بالبطن، و"خليل ر" 40 سنة، نجار مصاب بجروح قطعية بالرأس والأذن وأنحاء متفرقة بالجسد، وحالته العامة خطرة وتم تحويله إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي.





تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المصاب، ويُدعى "عبدالبديع" 24 سنة، عامل، وإحداث إصابتهم عقب تعرضه لنوبة هياج تصادف وجود جارتة أمام منزلهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.





تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.