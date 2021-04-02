استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمدينة الأقصر

أكد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بأحياء المدينة، استكمالا لخطة المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والتشجير.





استهدفت أعمال النظافة امتداد شارع التلفزيون، وتم رفع وتفريغ صناديق النجوع التابعة لمنطقة المطار بالإضافة إلى رفع وتفريغ حاويات بوابه المطار وطريق المنشاه العمومي ومسجد الرحمة والعماري ونجع العرب والدير والفرقه ١٥.





وفى سياق متصل تم غسيل ونظافة جلوبات أعمدة إنارة بكورنيش النيل بمنطقة حي وسط و تركيب كشافات جديدة بنجع الساحة وخلف العباليك بحي المطار، وكذا استكمال أعمال النظافة بدءً من أرصفة ميدان الملك عبد الله وصولا حتي مبني الرقابة الإدارية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.



