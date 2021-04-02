افتتاح الدورة الأولى لمهرجان آرتيسيتا - أسبوع الفن التشكيلي

انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "آرتيسيتا" تحت عنوان "أسبوع الفن التشكيلي" والذي يمتد حتى6 إبريل القادم داخل قاعات مبني 6 بحي دبي للتصميم بحضور عدد كبير من الفنانيين التشكيليين من مختلف الدول العربية والاوربية ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية .





شارك في مهرجان "آرتيسيتا" 70 فنانا من 24 دولة عريية وأوربية ب 310 عمل فني أكثر تنوعًا وانفتاحًا على كافة الحركات الفنية في العالم وذلك برعاية حي دبي للتصميم وارتيسيتا و بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية.





افتتح المهرجان محمد مكثوم بن جمعه آل مكتوم ويقوم بالتنظيم جاليري آرتيسيتا ومؤسسته الفنانة التشكيلية لمياء منهل ويهدف لتنشيط الحركة الفنية والنشاط التشكيلي في العالم العربي والتي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا العالمية حيث تُلقى التجارب الفنية المُشاركة في هذا الحدث الكبير الضوء على أطياف ومدارس مُتعددة من الممارسات الفنية العربية الخلاقة والمتألقة في محيطها العربي أو في بلاد المهجر وعلى هذا النحو يمكن النظر إلى هذا المهرجان كاحتفاء هام وفريد بالفنون العربية كافة تحت سماء الامارات العربية المتحدة.





وتشارك هيئة الثقافة دبي بعدد من الفنانيين الإماراتيين و الفنان التشكيلي عبد العزيز السعيدي، الفنانة غياتي بلحصا والفنانة اسماء لوطى .





وتعرض وزارة الثقافة المغربية 150 عملا ل 15 فنانا من اشهر الفنانيين التشكيليين المغاربة من بينهم الفنان ظيف الله والفنان يونس خرساني والفنان الازهر بالإضافة إلى مشاركة فناننين مغاربة مميزين منهم الفنانة نادية الشلاوي والفنانة التشكيلية لمياء منهل والفنان خالد بوتوش .





كما تعاون جاليري آرتيسيتا مع جمعية الفنون والثقافة الإسبانية مدريد Art and culture without borders” التي شاركت ب فناننين كبارا من بينهم الفنان التشكيلي كيكو والفنان ادواردو الذي قدم اجمل التحف الفنية بالإضافة إلى الفنانة فالري الفرنسية التي تقدم تحف مميزة تحاكي قصة بيروت.





وتشهد في فعاليات أسبوع الفن التشكيلي مشاركة الفنان العراقي قيس بالإضافة إلى الفنان المغربي الالماني الشهير داز Daz الذي سيقدم عرضا فنيينا Street pop Art .





كما تقدم علامة trend الموزاييك عرضا يوميا ولوحات فنية مميزة بالموزاييك لم يسبق ان شوهدت.





وفي مجال الموضة والازياء تشارك الفنانة المصرية سمر رأفت والفنانة الاماراتية فاطمة المنصوري بالإضافة إلى دورات لمختلف انواع الفنون بالتعاون مع ريم جاليري للفنانة السورية رفه عبد الرزاق.





كما يشارك من العراق الفنان التشكيلي الكبير اياد الموساوي بخطط جداريات فنية مميزة.





وتشهد فعاليات مهرجان "آرتيسيتا" عرضا شيقا لمجموعة سيارات للحاضر الغائب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه.