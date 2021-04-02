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رياضة

إعلامي جزائري: الزمالك شعبيته جارفة في بلادنا.. والمولودية يعيش أفضل حالاته

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:50 م
صدى البلد
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محمد السعيد
قال الإعلامي الجزائري أحمدي وهاب جمال، إن نادي الزمالك يمتلك شعبية جارفة في الجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، غدا السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمدي وهاب في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": الزمالك يمتلك شعبية كبيرة جدا في الجزائر، والكثير من الجماهير الجزائرية تتابع ديربي الأهلي والزمالك بجنون".

وعن مباراة الزمالك والمولودية، أوضح أحمدي:" لقاء صعب جدا على الفريقين والتكهن بالنتيجة أمر صعب، وهذا لعدة اعتبارات لعل أبرزها هو حاجة الفريقين إلى نقاط المباراة".

وتابع:"  نادي الزمالك لا يملك أي خيار آخر سوى الفوز  للإبقاء على حظوظه كاملة في التأهل لأن أي نتيجة أخرى غير الفوز تعني الإقصاء من المنافسة الإفريقية". 

واستطرد:"  الزمالك لا يملك مصيره ليس بيده فهو مطالب بالفوز في آخر مباراتين وانتظار هدية من الترجي التونسي للإطاحة بنادي مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة و هذا أمر معقد جدا".

وأضاف:" الزمالك في أحسن أحواله محليا، فهو متصدر الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولعل هذه  الوضعية الجيدة في الدوري، تكون بمثابة حافز إضافي للنادي المصري لبلوغ حلم الملايين من الزملكاوي".

وواصل:" من جهة أخرى مولودية الجزائر في أحسن أحواله، للظفر بالتأشيرة الثانية للتأهل و مرافقة نادي الترجي التونسي المتأهل رسميا في الدور ربع النهائي".

واختتم:" لعل أهم ما يتميز به نادي المولودية هذا الموسم هو ثراء التشكيلة و تنوعها في جميع المراكز سواء دفاعيا هجوميا او في وسط الميدان ومنذ بداية الموسم لا يوجد تشكيلة أساسية للفريق، لهذا لا نشعر بغياب اسم أو حضور آخر و الكل تقريبا يمتلك نفس المستوى لهذا لا نستطيع الحديث عن غيابات مؤثرة في اللقاء".

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بنقطتين، بينما يتذيل تونجيث السنغال جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

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