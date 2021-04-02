إعلامي جزائري: الزمالك شعبيته جارفة في بلادنا.. والمولودية يعيش أفضل حالاته





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، غدا السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وقال أحمدي وهاب في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": الزمالك يمتلك شعبية كبيرة جدا في الجزائر، والكثير من الجماهير الجزائرية تتابع ديربي الأهلي والزمالك بجنون".





وعن مباراة الزمالك والمولودية، أوضح أحمدي:" لقاء صعب جدا على الفريقين والتكهن بالنتيجة أمر صعب، وهذا لعدة اعتبارات لعل أبرزها هو حاجة الفريقين إلى نقاط المباراة".





وتابع:" نادي الزمالك لا يملك أي خيار آخر سوى الفوز للإبقاء على حظوظه كاملة في التأهل لأن أي نتيجة أخرى غير الفوز تعني الإقصاء من المنافسة الإفريقية".





واستطرد:" الزمالك لا يملك مصيره ليس بيده فهو مطالب بالفوز في آخر مباراتين وانتظار هدية من الترجي التونسي للإطاحة بنادي مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة و هذا أمر معقد جدا".





وأضاف:" الزمالك في أحسن أحواله محليا، فهو متصدر الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن الأهلي ولعل هذه الوضعية الجيدة في الدوري، تكون بمثابة حافز إضافي للنادي المصري لبلوغ حلم الملايين من الزملكاوي".





وواصل:" من جهة أخرى مولودية الجزائر في أحسن أحواله، للظفر بالتأشيرة الثانية للتأهل و مرافقة نادي الترجي التونسي المتأهل رسميا في الدور ربع النهائي".





واختتم:" لعل أهم ما يتميز به نادي المولودية هذا الموسم هو ثراء التشكيلة و تنوعها في جميع المراكز سواء دفاعيا هجوميا او في وسط الميدان ومنذ بداية الموسم لا يوجد تشكيلة أساسية للفريق، لهذا لا نشعر بغياب اسم أو حضور آخر و الكل تقريبا يمتلك نفس المستوى لهذا لا نستطيع الحديث عن غيابات مؤثرة في اللقاء".





ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بنقطتين، بينما يتذيل تونجيث السنغال جدول الترتيب بنقطة وحيدة.





قال الإعلامي الجزائري أحمدي وهاب جمال، إن نادي الزمالك يمتلك شعبية جارفة في الجزائر.