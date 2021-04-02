دراسة تكشف تفاصيل حالة أول طفل بـ 3 أعضاء تناسلية

قال أطباء من شمال العراق، إنهم أجروا دراسة حالة طفل ولد بـ3 أعضاء ذكرية، وهى اول مرة فى العالم يولد طفل بـ بهذا العدد منها.





ونشر الاطباء، دراسة ، تشرح بالتفصيل حالة العضو الثلاثي، حيث كان لدى الطفل ثلاثة أعضاء تناسلية. وكان واحدا فقط من بينها يعمل، لذا تم استئصال الآخرين، المرتبطين بجسم قضيبه الأساسي ، وأسفل كيس الصفن، جراحيا.





ووفقا لـ "ديلي ميل" ، ق ال الأطباء ، إن واحدا من كل 5 إلى 6 ملايين ولد ، يولدون بأكثر من قضيب واحد، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج القضيب، بظهور قضيب زائد، في جميع أنحاء العالم، لكن الطفل العراقي هو أول من ولد بـ قضيب ثلاثي.





وذكر التقرير المنشور فى المجلة الدولية International Journal of Surgery Case Reports أن الاهل نقلوا الطفل للمستشفى بسبب تورم في كيس الصفن وعند الفحص؛ اكتشف الأطباء المفاجأة.





ووجد الاطباء ان الطفل يمتلك قضيبين إضافيين ، مقاس أحدهما 2 سم ، وكان يقع في جذر قضيبه الرئيسي، بينما كان الآخر بطول 1 سم في أسفل كيس الصفن.





ولم يتوصل الاطباء لسبب ولادته بهذا الخلل حيث درسوا ما إذا كان الطفل تعرض لبعض الأدوية أثناء الحمل أو إذا كان لديه تاريخ عائلي من التشوهات الجينية ولم يجدوا اي سبب.





وقال الدكتور شاكر سليم الجبالي القائم على الدراسة أنه لم يكن لأي من القضيبين الزائدين مجرى للبول، وهو الأنبوب الذي يمر عبره البول، وقرروا أن الجراحة كانت الخيار الأفضل، ولم تسجل أي مشكلات صحية خلال زيارة متابعة بعد عام من العملية.





وأضاف "على حد علمنا، هذه هي أول حالة تم الإبلاغ عنها بثلاثة أعضاء ذكورية، لا توجد حالة مماثلة في الأدب العلمي لدى البشر".



