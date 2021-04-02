البنك المركزي: التعامل بالجنيه مستمر.. والعملات الورقية لن تؤثر على الشمول المالي

أكد البنك المركزي المصري استمرار التعامل بعملة الجنيه الورقي أو أى عملات ورقية حالية، مؤكدا على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء التعامل به.





وأكد بيان صادر عن البنك أن التعامل بالعملات الورقية لكافة الفئات مازال مستمرا .





وفى سياق متصل أكد مصدر بارز بالبنك المركزي المصري لــ"صدي البلد"، أن استمرار العمل بالجنيه الورقي ضمن العملات المساعدة مازال مستمرا لتلبية احتياجات السوق خلال المحلي وتحديدا مع قدوم شهر رمضان المعظم .





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أوضح المصدر أن اصدارات العملات المساعدة من فئات النصف والربع جنيه والجنيه الورقي أو المعدني لمنع الاختناقات من الأسواق بدون التاثير علي خطة البنك المركزي للانتقال للمجتمع اللا نقدي وخطة الشمول المالى، مؤكدا أن إعلان استمرار العمل بالجنيه الورقي لرد الشائعات و عدم الانسياق مع ضغط بعض الفئات بمنع التعامل بالعملة الوطنية .



