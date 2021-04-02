بحضور 500 طفل.. وزيرة التضامن تشارك في احتفالات يوم اليتيم

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية " أبناء مصر"، والتي تأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، حيث تناولت وجبة الإفطار مع ٥٠٠ ابن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ١٠ محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.





كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم، كما حرصت علي التقاط الصور التذكارية مع الأبناء والبنات.





وتفقدت نيفين القباج معرض لأعمال أبناء دور التربية للرعاية الاجتماعية ، وقامت بتوزيع الهدايا علي الأبناء احتفالًا بهذا اليوم، كما شهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم ، والتي أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.



