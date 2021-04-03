جامعة عين شمس في اسبوع.. افتتاح مشروعات تطوير جديدة بمستشفيات الجامعة بتكلفة 480 مليون جنيه... إنشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية في الجامعة.. حصد المركز الثاني في البطولة العربية الـ13 لكرة السرعة

جامعة عين شمس في أسبوع:





افتتاح مشروعات تطوير جديدة بمستشفيات جامعة عين شمس بتكلفة 480 مليون جنيه

إنشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية في جامعة عين شمس

تحصد المركز الثاني في البطولة العربية الـ13 لكرة السرعة

ورشة عمل تدريبية ويندو لطالبات كلية الأداب





شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها افتتاح مشروعات تطوير جديدة بمستشفيات جامعة عين شمس بتكلفة 480 مليون جنيه و.انشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية في جامعة عين شمس.









شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري افتتاح عدد من التطويرات والتحديثات الجديدة بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي بتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه .





واكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ان مستشفيات جامعة عين شمس تمثل جزءا كبيرا وظهيرا اساسيا في العملية الطبية والعلاجية لان الجامعات والمستشفيات هي اساس كل تطوير وعليه فإنه واجب علينا تجاه طلابنا ان يجدوا داخل المستشفيات الجامعية كل جديد وحديث والتدريب عليه واجادته قبل خروجهم للعمل العام .





مشيدا بالدور الايجابي للبنك الأهلي المصري وشراكته لمستشفيات جامعة عين شمس طوال عدة سنوات مما اسهم بإضافة كبيرة لمستشفيات الجامعة.





كما ابدي سعادته ببدايه تحقق الحلم الكبير الذي يراوده وهو ان تكون مستشفيات جامعه عين شمس هي المعيار الذي يجب أن تحذو حذوه جميع المستشفيات الجامعية، واضاف ان مستشفيات الجامعة تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم حوالي مليون ونصف المليون مريض سنوياُ في مختلف التخصصات الطبية، إضافة الى انها تضم أفضل الكفاءات من الاطباء وهيئة التمريض، والتي تتوجه اليها خطط التطوير سعيا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن ويتوافق مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.





كما أكد هشام عكاشه سعي البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته لتطوير جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية الخاصة بها والتي وصلت حتى الان 400 مليون جنيه تقريبا تم توجيهها لدعم وتطوير مختلف التخصصات الطبية وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت 8 مليار جنيه في السنوات الخمس الاخيرة، تم توجيهها لمختلف القطاعات التي تخدم المواطن المصري وخاصة القطاعين الصحي والتعليمي لتأثيرهما المباشر في خطط الدولة للتنمية، مشيرا الى ان نصيب مساهمات ملف التعليم منها تجاوز مليار جنيه تقريبا فيما وصل ملف الصحة الى ثلاثة مليارات جنيه خلال خمس سنوات وهو ما يؤكد استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته للدعم المجتمعي والتي تستهدف تحقيق الاثر الايجابي للخدمات المقدمة للمواطنين.





واوضح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن انجازات اليوم هي نتاج سنوات طويله وخطه موضوعه جيلًا بعد جيل لتصل بمستشفيات جامعه عين شمس إلى ما تصبوا اليه وما نراه اليوم من مستوى متميز هو مثال للعمل الجماعي وبشهادة المؤسسات العالمية فعلي سبيل المثال اختارت الحكومه اليابانيه ومؤسسة الجايكا مستشفيات جامعه عين شمس لتأمين عامليها لما فيها من تطور وأساليب علاجية حديثة.

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واشار الدكتور على الانور المديد التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس الى ان جناح العمليات الجديد يعمل بنظام الكبسولة علي اعلي مستوي من التقنيات العالمية





كما يعد أحد الأساليب الطبية الحديثة بأعلى التقنيات التي توفر للمريض والجراح أفضل مناخ لإجراء العمليات الجراحية بأفضل نتائج حيث يضم عدد 18غرفة عمليات منها عدد 14 غرفة بنظام الكبسولة مع تجهيز غرف الافاقة بالمستشفى وهي الاحتياجات التي تم دراستها لتطوير المستشفى لتفي بالاحتياجات المتنامية للمواطنين الذين تستقبلهم المستشفى بشكل يومي، واضاف ان الجناح الذي يعد أكبر جناح للعمليات بمصر مزود بالكامل بشاشات تستخدم ايضا في التدريس لطلابنا.





واوضح الدكتور وليد انور مدير مستشفى عين شمس الجامعي ان اليوم يشهد افتتاح وحذة تأهيل مرضي القلب والرئة تعد الاولي في مصر بأحدث الأجهزة العلمية بالإضافة إلى ٧ غرف لخدمات القلب، وكذلك وحدة الرنين المغناطيسي باجهزتها الجديدة التي تختصر الوقت الي حوالي 60 الي 70% من الوقت حتي انه يمكن عمل اشعة علي المخ في 5 دقايق وهو الاول من نوعه في مصر؛ مما يعد اضافة قوية لمستشفي عين شمس التخصصي من اجل تقديم خدمة طبية متميزة.





كما استعرضت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات ومدير وحدة مكافحة العدوي مشروع وحدة التخلص الأمن من النفايات طبقا لأعلي مستويات الجودة والتي تطورت سعتها من 160 كيلو الي 400 كيلو في الساعة.





واضافت نرمين شهاب الدين أن دور البنك الأهلي المصري في دعم مستشفيات جامعة عين شمس امتد لدعم مستشفى الدمرداش للجراحة بتطوير جناح التعقيم وأجهزة لقسم الاوعية الدموية وبعض الأقسام بالمستشفى، وكذا دعم مستشفى الأطفال التابع لمستشفيات جامعة عين شمس بتجهيز قسم الاشعة والكلى الصناعي وتطوير وحدة رعاية الصدر ومناظير الصدر التي كان لها دور كبير في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، إضافة للمساهمة تطوير وحدة السكتة الدماغية وقسم أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الباطنة وتطوير مجمع العمليات ووحدة الكلى والكلى الصناعي بمستشفى عين شمس التخصصي.





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ضمت الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه مهداه من البنك الأهلي المصري ، ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس ، قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه ، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، ، الجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلي جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي والذي يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه الي جانب وحدة الأشعة ، جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكافة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه.





كما اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بإنشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس، وتهدف الحاضنة الي تطوير النظم المختلفة بمجالات السوق المتعددة من خلال دعم الابتكار لإحداث التكامل والإندماج العميق بين التخصصات المختلفة لتعزيز الكفاءة، الاعتمادية والحماية، وذلك لرفع الكفاءة والابداع والابتكار علي المستوي المحلي العالمي.









حيث تقوم الحاضنة بالتفاعل والتواصل مع الجهات الصناعية ذات الصلة بتخصص الحاضنة، لتحديد المشكلة الفنية المراد حلها من خلال الحاضنة، وضع استراتيجية للعمل علي ايجاد حل للمشكلة الفنية التي تشتكي منها الجهة المشتركة، تحديد نسب حقوق الملكية الفكرية طبقا لسياسة الحاضنة بين (الجهة الصناعية- الجامعة/المركز- الباحثين) وتحديد قيمة هذه الحقوق ادبيا او ماديا في حالة تحقيق اهداف الجهة الصناعية كليا او جزئيا.





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كما تقوم بتنظيم سمينارات وورش عمل لتحفيز اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب علي الإبتكار ، تنظيم مسابقات في التطوير والابتكار ، منح جوائز للمشروعات الطلابية المبتكرة ذات الصلة بتخصص الحاضنة، عمل دراسة الجدوي الفنية والمالية للاحتضان من خلال اثر الاحتضان علي الجهة المستفيدة مثل تحسن المواصفات الفنية او زيادة الأرباح؛ وكذلك دعم صياغة وتسجيل براءات الاختراع والتسويق من خلال وحدة التفاعل والتواصل مع الجهات ذات الصلة بتخصص الحاضنة وجذب جهات الاستثمار في البحث العلمي؛ الي جانب تقديم الاستشارات الهندسية والقانونية والتجارية وخدمات الادارة والتوظيف والمحاسبة للشركات الناشئة.





وحصلت جامعة عين شمس علي المركز الثاني في البطولة العربية لكرة السرعة والتي نظمتها جامعة جنوب الوادي وجرت فاعلياتها على أرض مدينة الغردقة بمشاركة ٢٤ جامعة عربية .









وجاءت نتائج الطلاب المشاركون في الدروة الثالثة عشر من البطولة على النحو التالي :





فازت الطالبة سلمى جمال بكلية التجارة ، بالميدالية الذهبية والمركز الأول طالبات في بطولة السولو ، وفاز الطالب حازم ياسر بكلية طب الأسنان بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الفردي طلبة ، كما حصد الطالب عادل شفيق بكلية الهندسة الميدالية البرونزية متصدرًا المركز الثالث في بطولة السولو .





يذكر أن البطولة أقيمت في الفترة من ٢٩ مارس وحتى ١ أبريل ٢٠٢١









نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش برئاسة أ.د هند الهلالي مدير الوحدة ورشة عمل تدريبية (ويندو) لطالبات كلية الآداب وذلك كأحد أنشطة الوحدة مارس من كل عام بمناسبة شهر المرأة.





تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب ، الدكتور رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





حيث قامت بتدريب الطالبات اماني عبدالعال اخصائي نفسي اكلينكي واستشاري تدريب مدربات ويندو؛ ويعد الويندو هو تدريب دفاع عن النفس للفتيات والسيدات ضد العنف والتحرش من خلال مجموعة من التدريبات النفسية لزيادة الثقة بالنفس والقدرة علي المواجهة وزيادة الإدراك والوعي بالحدود الشخصية بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات الجسدية للخروج من مواقف الخطر ، واختتمت الورشة بتدريب كل فتاة على كسر خشبة كنجاح لما تم التدريب عليه ورمزية للتغلب على جميع الصعاب بالإدارة والتدريب.



