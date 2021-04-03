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اقتصاد

أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 06:00 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى تفاصيل أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 3 إبريل 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع بانخفاض قرشين مقابل تعاملات الأمس.

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وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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