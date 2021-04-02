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لحظة مرعبة.. تهريب أطفال بـ وحشية بإلقائهم من ارتفاع سور حديدي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:03 م
طفل يبكى
طفل يبكى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو رصد تهريب أطفال إلى الولايات المتحدة بإلقائهم من أعلى الجدار الحدودي.

نشرت السلطات الأمريكية فيديو لواقعة مرعبة تم خلالها تهريب طفلتين من الإكوادور إلى الولايات المتحدة عبر إلقائهما من فوق السور الحدودي مع المكسيك.

ويُظهر الفيديو وقوع طفلتين من على ارتفاع أكثر من أربعة مترات قبل أن يهرع حرس الحدود بنقلهم إلى المستشفى لعلاجهم من الإصابات الناتجة عن ذلك.

وقالت رئيسة دورية قطاع إلباسو الحدودي غلوريا شافيز إنها "شعرت بالذهول من الطريقة التي أسقط بها هؤلاء المهربون بوحشية أطفالا أبرياء من حاجز حدودي يبلغ ارتفاعه 14 قدمًا".

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