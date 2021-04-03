من خلال مبادرات 100 مليون صحة.. محافظ مطروح يشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاطفال دار الايتام بحي الشروق إحتفالا بيوم اليتيم.









وقام المحافظ بتوزيع هدايا على الأطفال الأيتام فى جو أسرى لإدخال البهجة والسعادة عليهم.





كما شاركت مديرية الصحة بمطروح في فعاليات الإحتفال بيوم اليتيم بحضور الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة وذلك بالدفع بفرق من مبادرات فخامة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للسمنة والتقزم وذلك للكشف وفحص والإطمئنان على الأطفال الأيتام فى المرحلة الإبتدائية .





كما تم الدفع بمبادرة صحة المرأة المصرية للإطمئنان على سلامة مشرفات دور الأيتام وسكان منطقة الشروق وذلك للمستهدفات منهن بالفحص .





كما تم تقديم المشورة الصحية لهن وعمل ندوات توعوية من خلال إدارة التثقيف الصحي.



