ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من خلال مبادرات 100 مليون صحة.. محافظ مطروح يشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

السبت 03/أبريل/2021 - 03:23 ص
محافظ مطروح يشارك
محافظ مطروح يشارك الاطفال الإحتفال بيوم اليتيم
Advertisements
ايمن محمود
شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاطفال دار الايتام بحي الشروق إحتفالا بيوم اليتيم.


وقام المحافظ بتوزيع هدايا على الأطفال الأيتام فى جو أسرى لإدخال البهجة والسعادة عليهم.

كما شاركت مديرية الصحة بمطروح في فعاليات الإحتفال بيوم اليتيم بحضور الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة وذلك بالدفع بفرق من مبادرات فخامة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة للسمنة والتقزم وذلك للكشف وفحص والإطمئنان على الأطفال الأيتام فى المرحلة الإبتدائية .

كما تم الدفع بمبادرة صحة المرأة المصرية للإطمئنان على سلامة مشرفات دور الأيتام وسكان منطقة الشروق وذلك للمستهدفات منهن بالفحص .

كما تم تقديم المشورة الصحية لهن وعمل ندوات توعوية  من خلال إدارة التثقيف الصحي.

وأكد محافظ مطروح على فضل يوم اليتيم والاحتفال به سنويًا  مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام باليتامى وحسن رعايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم بمختلف المجالات وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا صالحين في المجتمع.
من خلال مبادرات 100 مليون صحة.. محافظ مطروح يشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم
من خلال مبادرات 100 مليون صحة.. محافظ مطروح يشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم
من خلال مبادرات 100 مليون صحة.. محافظ مطروح يشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة