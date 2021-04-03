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محافظات

اليوم.. حملات تحصين الأغنام بدمياط ضد الجلد العقدى

السبت 03/أبريل/2021 - 04:01 ص
حملات تحصين الأغنام
حملات تحصين الأغنام
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زينب الزغبي
أعلن الدكتور ايهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، في تصريح له اليوم، عن بدء حملة التحصين ضد مرض جدري الأغنام والتهاب الجلد العقدي في جميع مراكز وقري المحافظة، السبت، وذلك في إطار خطط التحصين المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية .

كما شدد على المربين بضرورة التعاون مع الأطباء والمعاونين بالحملة لتحصين حيواناتهم وذلك للضرورة القصوي لهذه التحصينات للحفاظ علي الثروة الحيوان

وأشار الى تكثيف اعمال لجان التحصين بمختلف مراكز المحافظة لتحصين المواشي والاغنام  وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية واتباع تعليمات الحملة القومية الجديدة لعام 2020 الجاري .

وأوضح ، بان هناك لجان الإرشاد وستقوم بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية وتحرير محضر للمخالفين واالغير ملتزمين بتحصين الماشية من مربي الماشية وجاري استكمال خطة المديرية في عقد العديد من الندوات التوعية من الامراض الجلدية والوبائية التى تصيب الماشية.

وأضاف، ان  ذلك ياتى في اطار خطة المحافظة بتنفيذ عدد من الحملات المكثفة لتحصين المواشى و الحيوانات ،ونشر الوعى بين مربي الماشية
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