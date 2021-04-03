اليوم.. حملات تحصين الأغنام بدمياط ضد الجلد العقدى

أعلن الدكتور ايهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، في تصريح له اليوم، عن بدء حملة التحصين ضد مرض جدري الأغنام والتهاب الجلد العقدي في جميع مراكز وقري المحافظة، السبت، وذلك في إطار خطط التحصين المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية .





كما شدد على المربين بضرورة التعاون مع الأطباء والمعاونين بالحملة لتحصين حيواناتهم وذلك للضرورة القصوي لهذه التحصينات للحفاظ علي الثروة الحيوان





وأشار الى تكثيف اعمال لجان التحصين بمختلف مراكز المحافظة لتحصين المواشي والاغنام وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية واتباع تعليمات الحملة القومية الجديدة لعام 2020 الجاري .



