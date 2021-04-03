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اقتصاد

تخصيص 3.6 مليار جنيه لتنفيذ 9 آلاف شقة بمدينة بدر.. تفاصيل

السبت 03/أبريل/2021 - 03:01 ص
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارى تنفيذ 9024 وحدة سكنية حوالى (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بقيمة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

وأضاف المهندس عمار مندور لـــ"صدى البلد"، انه تم إضافة مجموعة من الألعاب الرياضية فى وسط  الحدائق الخاصة بالعمارات لتحقيق أعلى استفادة لقاطنى  المشروع.

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وتابع، أن هناك تنسيق مستمر بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع مجلس الوزراء لمتابعة أى شكاوى للمواطنين بالمدينة ، ولسرعة استكمال وتنفيذ المشروعات المختلفة.
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