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اقتصاد

باستثمارات 1.15 مليار دولار .. تطوير خدمات الصرف الصحي فى 7 محافظات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:59 م
محطات مياه وصرف
محطات مياه وصرف صحي
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آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن زيارة بعثة البنك الدولى الأخيرة لمتابعة مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بـــ155 قرية فى الدلتا، كانت بهدف مراجعة الأداء الحالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للسنة المالية الجارية، ومتابعة التقدم الذى تم إحرازه في الإجراءات المتفق عليها بخصوص تلافي تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل لــــ"صدى البلد"، أن بعثة البنكين الدولى والآسيوي، أشادت بالجهد الملموس والفهم الواعى لوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان لمتطلبات البرنامج ومتابعتها الدقيقة للشركات المعنية بتنفيذ البرنامج.

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وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية، يُقدم فى مرحلته الأولى خدمات الصرف الصحى لـ3 محافظات (الشرقية، والدقهلية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، بينما في مرحلته الثانية يقدم خدمات الصرف الصحى لـ5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الآسيوى مناصفة بقيمة 600 مليون دولار، لتصل إجمالى قيمة القروض للمشروعات لحوالى 1.15 مليار دولار تقريبا.

وأضاف نائب الوزير، أنه شارك في فعاليات اجتماعات البعثة ممثلو البنك الدولى والبنك الآسيوى، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وممثلو وزارة التعاون الدولى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرف والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ البرنامج بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، ووحدة تنفيذ المشروعات بكل شركة، والاستشاريون المعنيون بإدارة البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية.
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