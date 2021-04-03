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اقتصاد

بدءا من مايو.. اتفاق بين أوبك وأوبك + على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا

السبت 03/أبريل/2021 - 04:16 ص
نفط
نفط
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وكالات
وافق وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤهم (أوبك +)، في اجتماعهم عبر الإنترنت على زيادة إنتاج النفط الخام اعتبارا من شهر مايو المقبل بواقع 500 ألف برميل يوميا .

وعقب الاجتماع ؛ أشاد بيان لمنظمة أوبك بجهود منتجي النفط في أوبك وخارجها في دعم إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

وأوضحت المجموعة أنها ستُخفف من قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو، تليها 350 ألف برميل يوميًا أخرى في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًا أخرى في يوليو، لترفع بذلك بحلول شهر يوليو المقبل إنتاجها بمقدار 1.1 مليون برميل في المجمل.

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وبموجب الاتفاق، ستبلغ التخفيضات النفطية التي تُنفذها "أوبك+" ما يزيد قليلًا عن 6.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو مقارنة بالتخفيضات الحالية التي تقل قليلًا عن سبعة ملايين برميل يوميًا في شهر أبريل.
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