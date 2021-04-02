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ملفات

جهود الداخلية في 24 ساعة.. ضبط مليون كمامة مغشوشة بمصنع غير مرخص بالإسكندرية.. و62 ألف نسخة كتاب دراسي بمخزن بالقليوبية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:42 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - رامى المهدي

- ضبط شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالمنيا

- ضبط موظف بالوحدة المحلية بالقليوبية أصدر رخصة بناء مخالفة

- ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش في الشرقية

 

 

شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مدار الـ 24 ساعه الماضية حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (62000) إثنين وستون ألف نسخة "كتاب دراسى".. جميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المعنية ، وذلك داخل (مخزن كتب - كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية).

  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما واصلت وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تمكنت إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (954000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى مُعد للبيع – 78000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز – 121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج بإجمالى وزن 1351 كيلو جرام مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها

 

وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج " أستيك كمامة – دعمامات" مجهولة المصدر مُعدة للإستخدام) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة)

 

وذلك لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة ، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

  

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الإجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول ، مقيمين بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال أحد المتهمين وإرسالها للمتهم الآخر عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر .

  

 كما  تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (10٫000٫000) عشرة مليون جنية مصرى .

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

  

كما، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

 

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (إحدى السيدات) وتمكينها من الحصول على رخصة بناء على أرض ملكها بالمخالفة للقانون ، وقيامه بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة ببيان صلاحية الموقع للبناء ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للبناء "بدون ترخيص" ، وكذا التغاضي عن الحصول على موافقات الجهات المعنية .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

كما، تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة.

 

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الشرقية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذًا من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

 

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