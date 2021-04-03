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اقتصاد

مهلة أخيرة.. مد فترة التقدم بمستندات التعاقد على أراضي الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر لـ 22 إبريل

السبت 03/أبريل/2021 - 02:48 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت فتح باب التقدم بمستندات التعاقد، كمهلة أخيرة، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، بالحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فدانا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 22 إبريل الجارى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم منح هذه المهلة للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، والذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر فى الدعاوى المقامة أرقام (4225 لسنة 67 - 64657 لسنة 70 - 4201 لسنة 71 - 64434 لسنة 71).

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وأكد الوزير، أنه فى حالة عدم الالتزام بالتقدم خلال الفترة المحددة، تُعتبر هذه الحالات مُلغاة، ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.
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