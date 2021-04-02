جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في أسوان

تكثف الأجهزة المختصة بأسوان جهودها للوصول للمتهم بقتل الشاب محمد .خ ، الذي تم العثور على جثته بإحدى الترع بمركز دراو .









وكانت قد صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب والذي لقي مصرعه في ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثته ملقاة داخل مصرف بدائرة مركز، بعد تغيبه عن منزله منذ نحو 12 يومًا .





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وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دراو بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب يدعى محمد خ. ح 25 سنة، ملقاة بمصرف ، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





وتبين أن أسرة الشاب قامت بإخطار قسم الشرطة عقب تغيبه عن المنزل، وذلك بعد مرور 48 ساعة، وتم تحرير محضر بذلك برقم 813 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دراو،





وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتكثيف أعمال رجال المباحث لضبط الجناة، وكشف غموض الواقعة.