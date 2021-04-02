مع حلول شهر رمضان.. خبير تربوي يقدم نصائح لتنظيم أوقات للمذاكرة

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ، يجب أن يكون شهر رمضان محفزا ودافعا للطلاب باستغلال الأجواء الإيمانية لتكون فرصة للطلاب للمذاكرة، منوها بضرورة إدارة الوقت بشكل جيد خلال شهر رمضان.





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وأكد الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدى البلد أن أفضل الأوقات للمذاكرة في شهر رمضان الكريم ،بعد صلاة الفجر مباشرة،و بين العصر والمغرب، وبعد صلاة التراويح، موضحا أن هناك فرقا بين المذاكرة والمراجعة فالمذاكرة تسبق المراجعة وتستغرق وقتا أطول وتركيزا أكثر.





وأشار الدكتور تامر الي تجنب المؤثرات الكثيرة التي تشتت الطالب مثل البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تستهلك الوقت، و تجنب السوشيال ميديا وغيرها للاستفاده باكثر وقت ممكن بالمذاكرة وقيام دور العبادة بشكل صحيح .





وأوضح شوقي أن في أوقات الصيام يجب علي الطالب سماع الفيديوهات التعليمية في أوقات الصيام حيث انه لا يستطيع المذاكرة الفعلية خاصة بالفترة الحالية اصبح التعليم هجين في الجامعات .



