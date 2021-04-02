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فن

خاص| إلهام شاهين عن موكب المومياوات: لا مانع من مشاركة فنانين عالميين.. وهند صبري مصرية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:29 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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شروق حمدى
ينطلق مساء غد السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية وسط تغطية اعلامية عالمية على الهواء مباشرة، وسيزين الموكب مشاركة شخصيات فنية لها تاريخها من بينها الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يسرا، مني زكى ، ليلى علوي وهند صبري".

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لـ صدى البلد: إن نقل المومياوات هو حدث عالمى ومانع من مشاركة فنانين من جميع أنحاء العالم فى هذا الحدث الضخم".

وعن الهجوم الذى تعرضت له الفنانة هند صبرى أضافت إلهام شاهين : "لا أتابع السوشيال ميديا وآراهم لا تمثل أهمية ،وهند صبرى مصرية وتحمل الجنسية المصرية ومتزوجة من مصرى".

موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير سينطلق غدا إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية،ويضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.
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