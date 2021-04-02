خاص| إلهام شاهين عن موكب المومياوات: لا مانع من مشاركة فنانين عالميين.. وهند صبري مصرية

ينطلق مساء غد السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية وسط تغطية اعلامية عالمية على الهواء مباشرة، وسيزين الموكب مشاركة شخصيات فنية لها تاريخها من بينها الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يسرا، مني زكى ، ليلى علوي وهند صبري".





وقالت إلهام شاهين فى تصريح لـ صدى البلد: إن نقل المومياوات هو حدث عالمى ومانع من مشاركة فنانين من جميع أنحاء العالم فى هذا الحدث الضخم".





وعن الهجوم الذى تعرضت له الفنانة هند صبرى أضافت إلهام شاهين : "لا أتابع السوشيال ميديا وآراهم لا تمثل أهمية ،وهند صبرى مصرية وتحمل الجنسية المصرية ومتزوجة من مصرى".



