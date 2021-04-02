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رياضة

الاستثناء الوحيد.. أسطورة ليفربول يضع محمد صلاح في قائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي في التاريخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:29 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
كشف جيمي كاريجير، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمته المكونة من 10 لاعبين لأفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ووضع كاريجير، النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، وهو اللاعب الوحيد في القائمة ليس برأس حربة، وإنما يلعب في مركز الجناح.

وتواجد محمد صلاح في الترتيب السادس، وعلق كاريجير على ذلك:" برز صلاح في هذه القائمة لأنه ، على عكس أي شخص آخر في القائمة ، لم يكن ولم يكن أبدًا الرقم 9 النموذجي " لاعب يلعب كرأس حربة".

وأضاف:" لم يكن المهاجمون في العمق مثل إريك كانتونا ودينيس بيركامب جزءًا من اعتباري بسبب ذلك ، لكن صلاح يجب أن يكون استثناءً لأن هدفه الأساسي خلال مسيرته في الأنفيلد كان التسجيل ، وكانت إحصائياته بعيدة عن السياق بالنسبة لمركزه منذ انضم إلى ليفربول."

وجاء ترتيب قائمة كاريجير كالآتي:

1- تيري هنري 
2- سيرجيو أجويرو
3- آلان شيرار
4- ديديه دروجبا 
5-واين روني
6- محمد صلاح
7-أندي كول
8- لويس سواريز 
9-دويت يورك
10- هاري كين

وسجل محمد صلاح لليفربول 119 هدفًا في 192 مباراةخاضها في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق.
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