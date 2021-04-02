برلمانية: معامل مكافحة آفات التمور لا تعمل منذ 20 عاما بالواحات البحرية

التقت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة العديد من ملفات ومشكلات منطقة الواحات البحرية، واستعرضت أزمة معمل إنتاج طفيل "التريكوجراما" بقرية القصر بالواحات البحرية والمنشأ في عام 2000 ولم يصرح له بالتشغيل حتى الأن بالرغم من أهمية المعمل في إنتاج طفيليات تساعد في مواجهة أفات ثمار النخيل التي تعتبر العائق الأكبر أمام تحسين إنتاجية وجودة الصادرات المطلوبة من التمور ومنتجات النخيل.









وأشادت عضو مجلس النواب بالاستجابة السريعة من وزير الزراعة لمطالبها وتكليفه الفورى بسرعة تخصيص المبالغ المطلوبة لافتتاح وتشغيل المعمل وافتتاحه خلال زيارة رسمية بعد أسبوع، وجاء ذلك بعد أقل من شهر على لقاء النائبة غادة علي بوزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم في الواحات البحرية لمناقشة تسويق وتصدير منتجاتها خارج مصر .









واستعرضت النائبة غادة علي خلال لقائها مع وزير الزراعة أيضا مشكلة أحد المصانع التابعة لوزارة الزراعة -تحت الإنشاء- وقد رصدتها خلال تفقدها للأصول غير المستغلة بالواحات، وتبين أن المبنى لمصنع بمساحة 800 متر مربع في مكان حيوي ومبنى منذ أكثر من 6 سنوات، وبه ثلاجات تستخدم منذ عامين في تخزين التمور، ويتكون من هنجر عبارة عن حوائط وسقف من الصاج ولم يتم استكماله، وطرحت النائبة حلولا لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمصنع من خلال الاستثمار في الأصل بحق انتفاع وإدارة متخصصة أو من خلال شريك استثماري بالمصنع، وبناء عليه وجه وزير الزراعة بوضع خطة عاجلة وشاملة بجدول زمني ومهام محددة تتضمن المستثمرين المحتملين للمصنع وآليات التعاون.









أكدت النائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهالي الواحات البحرية لهم حق أصيل في التمتع بالخدمات التى تقدمها الحكومة المصرية بمختلف المحافظات، موضحة أن الواحات البحرية عانى أهلها من الإهمال لعقود طويلة، وأنه آن الأوان أن تعود إليهم حقوقهم من دعم ورعاية واهتمام في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن الواحات البحرية تملك من المقومات الطبيعية ما يؤهلها لأن تكون أكبر المناطق العالمية في صناعة وتصدير التمور ومنتجات النخيل الطبيعية، وهو ماتتبناه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تطبيقها للسياسية بمفهومها الجديد القائم على تلبيه احتياجات المواطن ودعمه لأن يتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج ثم التصدير بجودة عالية.









والجدير بالذكر ان الدكتورة غادة علي قد قامت بالعديد من الزيارات الميدانية لمنطقة الواحات البحرية تفقدت خلالها مزارع النخيل واستمعت لمطالب وشكاوى الأهالي ورصدت احتياجاتهم، ورافقت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في زيارة للواحات لتوطيد العلاقات بين أهالى الواحات والحكومة المصرية والبرلمان، وللتنسيق لطرح منتجات الواحات البحرية خارج مصر من خلال جهود وزارة الهجرة.









وقامت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب بجولة تفقدية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعهد بحوث الصحة الحيوانية رافقها فيها الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد الصحة الحيوانية، وذلك لمتابعة المعامل التي تضم أحدث الأجهزة في العالم والتي ساندت الدولة كثيرًا خلال جائحة كورونا حتى تصل إلى المركز الأول عالميا في تصدير بعض انواع الفاكهة والخضروات، كما كرم وزير الزراعة النائبة غادة علي لاهتمامها بملف التمور والصحة الحيوانية بالواحات البحرية.



