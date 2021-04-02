برلماني: النمو الاقتصادي في مصر انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، أن النقلة النوعية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، تعكس ارادة مصرية قوية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية، وتعكس رؤية متكاملة للنهوض والنمو بالبلاد ووضع كل قطاعات الدولة على طريق النمو والنجاح.





وشدد المغازي خلال تصريحات له اليوم، على أن النمو الاقتصادي الكبير في البلاد، انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية بمختلف القطاعات، التى تزخر حاليًا بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسى على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات فى كافة المجالات التنموية.





واشار رئيس لجنة الشؤون العربيه الى أن مصر ولأول مرة منذ عشرات السنين لديها فرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والموانىء والانشاءات، ولديها مدن جديدة ساحرة ومشاريع عملاقة في مجال الطرق والإسكان الاجتماعي ومختلف أعمال البنية التحتية.



