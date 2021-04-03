غدا.. بدء التقدم لـ الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس





وقال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.





وأوضح الدكتور ناجي خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%.





وأضاف عميد كلية الحقوق ان الكلية اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية في امتحانات الفصل الدراسي الاول و مع بداية الترم الثاني، من حيث التباعد الاجتماعي، والزام الجميع بارتداء الكمامة .





جدير بالذكر يعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن فاعليات مشاركة القطاع فى مؤتمر الجامعة التاسع بعنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع و الطموحات" وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٦ أبريل ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

وأضافت الجامعة في بيانها خطوات تسجيل حضور جلسات القطاع ودعم الفرق المشاركة للمنافسة والحصول على جوائز مالية بقيمة ٧٠ الف جنيه يقدمها القطاع للفرق الفائزة في المسابقات المقرر عقدها خلال الفاعلية

للتسجيل و الاشتراك برجاء التسجيل على الرابط التالى:

http://conferences.asu.edu.eg

اعتمد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم للدراسات العليا لدور اكتوبر، بدءًا من غد الأحد، 4 ابريل، وحتى الخميس التالي له الموافق 8 من الشهر ذاته.