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أخبار العالم

الشرطة الأمريكية: لا علاقة لعملية الدهس في محيط الكونجرس بالإرهاب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:43 م
الشرطة الأمريكية:
الشرطة الأمريكية: لا علاقة لعملية دهس الكونجرس بالإرهاب
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قسم الخارجي
قالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، إن حادث الدهس الذي وقع في محيط مبنى الكابيتول لا يبدو أنه عمل إرهابي.

وأضاف روبرت كونتي القائم بأعمال شرطة واشنطن في مؤتمر صحفي، إن الهجوم قرب مبنى الكونجرس لا يبدو أنه مرتبط بالإرهاب.

من جانبها، قالت يوجاندا بيتمان القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول إن المشتبه به خرق الحاجز الأمني لللمبنى، وصدم اثنين من الضباط، ثم خرج من سيارته ومعه سكين، ما أدى لإطلاق النار عليه.

وأعلنت بيتمان وفاة المشبته به متأثرا بجراحة، ومقتل أحد الضابطين الذين أصيبوا في الهجوم قرب مبنى الكابيتول.

وفي وقت سابق، تلقى موظفو الكابيتول رسالة نصية تفيد بإغلاق المبنى ومنع الدخول والخروج، داعين الموجودين في الداخل بالابتعاد عن النوافذ والأبواب، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
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