آداب عين شمس تعلن جداول محاضرات البرامج المميزة للترم الثاني

وأكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.





وتابع عميد آداب عين شمس أنه تم الاانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرا إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.





و شدد الدكتور مصطفى على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.