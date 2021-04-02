آداب عين شمس تعلن جداول محاضرات البرامج المميزة للترم الثاني

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن جداول المحاضرات للبرامج المميزة ويمكن للطلاب معرفة جداول المحاضرات من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
وأكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.
وتابع عميد آداب عين شمس أنه تم الاانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرا إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.
و شدد الدكتور مصطفى على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.
أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس عن جداول المحاضرات للبرامج المميزة ويمكن للطلاب معرفة جداول المحاضرات من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
وأكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات .
وتابع عميد اداب عين شمس انه تم الإنتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرا إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.
و شدد الدكتور مصطفى على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.