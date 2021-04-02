ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب عين شمس تعلن جداول محاضرات البرامج المميزة للترم الثاني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:19 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن جداول المحاضرات للبرامج المميزة  ويمكن للطلاب معرفة جداول المحاضرات من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت  لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021  ، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.

وتابع عميد آداب عين شمس أنه تم  الاانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرا إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

و شدد الدكتور مصطفى  على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.
أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس  عن جداول المحاضرات للبرامج المميزة  ويمكن للطلاب معرفة جداول المحاضرات من خلال هذا اللينك اضغط هنا  .

وأكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت  لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021  ، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات .

وتابع عميد اداب عين شمس انه تم  الإنتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرا إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

و شدد الدكتور مصطفى  على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات جامعة عين شمس

بنات عين شمس تحذر طالبات الكلية بشأن دفع المصروفات .. تفاصيل

قرار عاجل من آداب القاهرة بشأن المصروفات الدراسية

آداب عين شمس تعلن جداول امتحانات تخلفات الدراسات العليا

جامعة مطروح تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بآداب عين شمس

ترشيحاتنا

هيثم عرابي: وكلاء بعض لاعبي الزمالك تواصلوا معي لانتقالهم للأهلي

الأهلي يعدل عقد أفشة بعد رفض رحيله

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

حكم الأكل باليد اليسرى وتناول الطعام بصوت مسموع.. الإفتاء ترد

عيار 21 بقيمة 756 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

عيار 18 يسجل 651 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 3-4-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة