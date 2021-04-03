منة فضالي تنتهي من تصوير دورها في نسل الأغراب.. وتعلق: شكرا المايسترو محمد سامي

انتهت اليوم؛ الفنانة منة فضالي من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل .





ونشرت فضالي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وكتبت عليها " الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الاغراب اليوم واحب اشكر شكر كبير لمايسترو العمل الاستاذ محمد سامي اني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلي اختياره ليا ".





تابعت" حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب اكون قد اختيارك؛ و سعيده اني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا اصدقاء منهم و زملاء الفارس احمد السقا ،باشا مصر امير كراره القمر مي عمر ،واحلي ريم سامي ،دياب ،محمد جمعه ،ادورد ،ملك زاهر ،مروه الازلي ".





اختتمت " شكرا شركه سينرجي.. مبروك وان شاءالله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق".

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطوله أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي .