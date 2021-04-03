ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منة فضالي تنتهي من تصوير دورها في نسل الأغراب.. وتعلق: شكرا المايسترو محمد سامي

السبت 03/أبريل/2021 - 03:20 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد صواف
انتهت اليوم؛ الفنانة منة فضالي من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل .

ونشرت فضالي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وكتبت عليها " الحمدلله خلصت دوري في مسلسل نسل الاغراب اليوم واحب اشكر شكر كبير لمايسترو العمل الاستاذ محمد سامي اني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلي اختياره ليا ".

تابعت" حقيقي الشغل معاك مختلف ويارب اكون قد اختيارك؛ و سعيده اني كنت وسط نجوم كبار اسما وفننا اصدقاء منهم و زملاء الفارس احمد السقا ،باشا مصر امير كراره القمر مي عمر ،واحلي ريم سامي ،دياب ،محمد جمعه ،ادورد ،ملك زاهر ،مروه الازلي ".

اختتمت " شكرا شركه سينرجي.. مبروك وان شاءالله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق".
يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطوله أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي .
منة فضالي تنتهي من تصوير دورها في نسل الأغراب.. وتعلق: شكرا المايسترو محمد سامي
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة