تنمية مهارات أطفال شيشة والشلال بأسوان.. شاهد

شهدت منطقة جبل شيشة وجزر الشلال بأسوان ، تنظيم مُبادرة Yalla volunteer "يالا تطوع" بفاعليات إستهدفت ٥٠ طفلًا .





حيث قام مُتطوعي المبادرة بعمل أنشطة تَرفيهية، وتنمية مهارات للأطفال، مما أدخل البهجة والسرور على قلوبهم.









وأكد محمد الخشاب، مؤسس Yalla volunteer، أن أسوان ستظل محور أساسى لأنشطة المبادرة التطوعية، وتسعى المبادرة دومًا للوصول إلى أنشطة تطوعية للجزر والقرى النائية المحرومة.





ومن جانبها أشارت سارة بيصر، المدير التنفيذى لـ Yalla volunteer، إن المبادرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل أكثر لكافة محاور Yalla volunteer التطوعية فى أسوان، وهى "العمل الخيرى والإنسانى، والتعليم، والبيئة، ورفع الوعى بالقضايا الصحية والمجتمعية".





موجهة الشكر لفريق Yalla volunteer فى أسوان، لقدرتهم على الاِستمرارية فى العَمل التَطوعى.







