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أخبار العالم

فلسطين تسجل 2248 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:28 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن تسجيل 2248 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 275479 إصابة. 

وسجلت الصحة الفلسطينية بحسب البيان الصادر عنها ونقله روسيا اليوم 16 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 2916 وفاة. 

فيما رصدت الصحة الفلسطينية تعافي 246633 حالة تعاف خلال الساعات الماضية .

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، إن 14 حالة وفاة و1063 إصابة سُجلت في الضفة الغربية، فيما سجلت حالتي وفاة و1185 إصابة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، إضافة إلى 63 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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