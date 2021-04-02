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حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 12 في بئر مصعد ببنها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:27 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق 12 داخل بئر مصعد بمنطقة الفلل قسم ثان بنها وتبين أنها كانت في زيارة لشقيقتها التي دعتها لتناول وجبة رنجة وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها يفيد ورد بلاغا بسقوط شابة من أعلي بئر مصعد بالطابق 12 وانتقلت الأجهزة المعنية، وتبين مصرع علية م م 26 عام.

وأوضحت التحريات أن الفتاة كانت في زيارة لشقيقها التي دعتها لتناول الرنجة وأن وفاتها جاءت نتيجة استنادها على باب خشبي لمصعد غير مجهز فسقطت من بئر المصعد وارتطمت بجسم المصعد مما أدى إلى مصرعها في الحال وتم نقلها إلى مستشفي بنها الجامعي و تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن جثمان الفتاة وطلبت تحريات المباحث. 

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة فى إحدى الزراعات بدائرة مركز بنها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل استدرج المجنى عليه بحجة تسوية خلافات بينهما وأسدل له ضربة بآله حادة أصابت رأسه بقصد تأديبه إلا أنه فوجىء بوفاته، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عاطل صديق المجنى عليه بسبب ووجود خلافات بينهما فعقد العزم على الانتقام منه وتأديبه، وفي تاريخ الواقعة اتصل بالمجني عليه هاتفيا وطلب من مقابلته واصطحبه بدراجة نارية ملك والده، ثم اعتدى عليه بآلة حادة، بقصد تأديبه، إلا أنه فوجئ بوفاته وفور اكتشافه لذلك قام بالاستيلاء على هاتفه المحمول، وهرب بعدها.

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