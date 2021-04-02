استهداف الشرطة.. خبير أمنى يكشف أسباب اقتحام الكونجرس الأمريكي

قال الدكتور ايدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن حادثة اقتحام الكونجرس الأمريكى تعود لشخص حاول اليوم الجمعة التدافع داخل الكونجرس الأمريكى واستهداف شرطيين من قوات الأمن الأمريكى وتم اعتقاله وتم إغلاق مبنى الكونجرس.





وأوضح "غريب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن تم إغلاق مبنى الكونجرس الأمريكى كنوع من الاحتياط الحذر لمعرفة أحداث وملابسات هذا الحادث ، ومتابعة ردود الأفعال بهذا الصدد.





وأشار إلى أن الخلافات الموجودة داخل المجتمع الأمريكى وخلافات حادة وعميقة لم تنتهى مع انتهاء الانتخابات الأمريكية ولكن يوجد حتى الآن أعمال عنف كبرى يؤكدها الخيراء والسياسيين وخاصة ما حدث فى 6 يناير الماضى من اقتحام الكونجرس الأمريكى بعد فوز الرئيس الامريكي بايدن.





وتابع أن الوقت الحالى يوجد استبعاد لأى أعمال عنف كبيرة ولكن هناك أحداث كبرى تحدث مثلما حدث اليوم فى واقعة اقتحام الكونجرس الأمريكى مجددا، لافتا إلى أن واشنطن شهدت أعمال عنف فى أوائل هذا العام ظهر بوضوح فى عملية اقتحام الكونجرس الأمريكى.





ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تعكف حاليا حول معرفة ملابسات حادث اقتحام الكونجرس الأمريكى حول كونه تهديدا أمنيا أم أحداث عنف تتكرر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية وسبل التصدى لهذا الأمر.