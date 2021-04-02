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محافظات

باللون الأزرق.. الأقصر تشارك فى اليوم العالمي للتوحد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:43 م
باللون الازرق.. الأقصر
باللون الازرق.. الأقصر تشارك فى اليوم العالمي للتوحد
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شمس يونس
شاركت محافظة الأقصر فى فعاليات اليوم العالمى للتوعية باضطراب طيف التوحد والذى يوافق 2 ابريل وهو اليوم الذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ٢٠٠٨.

وأضاءت محافظة الأقصر مبنى الديوان العام للمحافظة باللون الأزرق وهو اللون الذى اختارته منظمة التوحد فى عام ٢٠١٠ فى حملة عالمية بعنوان الإنارة الزرقاء لزيادة الوعى بالمرض واعتبارة ازمة صحية عالمية متنامية.

وأكد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، أن الاحتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، يأتي في إطار التوعيه والتعريف بطيف التوحد وتسليط الضوء علي المرض وعلى المصابين به من الأطفال والبالغين ليشعروا بأنهم من نسيج هذا المجتمع يؤثرون فيه ويتأثرون به.
باللون الأزرق.. الأقصر تشارك فى اليوم العالمي للتوحد
باللون الأزرق.. الأقصر تشارك فى اليوم العالمي للتوحد
باللون الأزرق.. الأقصر تشارك فى اليوم العالمي للتوحد
باللون الأزرق.. الأقصر تشارك فى اليوم العالمي للتوحد
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