باللون الأزرق.. الأقصر تشارك فى اليوم العالمي للتوحد

شاركت محافظة الأقصر فى فعاليات اليوم العالمى للتوعية باضطراب طيف التوحد والذى يوافق 2 ابريل وهو اليوم الذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ٢٠٠٨.





وأضاءت محافظة الأقصر مبنى الديوان العام للمحافظة باللون الأزرق وهو اللون الذى اختارته منظمة التوحد فى عام ٢٠١٠ فى حملة عالمية بعنوان الإنارة الزرقاء لزيادة الوعى بالمرض واعتبارة ازمة صحية عالمية متنامية.



