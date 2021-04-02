ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليبيا وفرنسا تبحثان آفاق التعاون العسكري

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم /الجمعة/، مع الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد آفاق التعاون العسكري بين الجيشين الليبي والفرنسي.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بالقاعدة البحرية أبوستة بطرابلس، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - النظر وتفعيل العقود القديمة في مجالات التدريب المختلفة.
Advertisements
Advertisements

بعد قليل.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة 7 ساعات.. تعرف عليها

نائب وزير التعليم يدعو المعلمين لـ حث الطلاب على متابعة موكب نقل المومياوات الملكية

إنقاذ ركاب عبارة طهطا قبل غرقهم في نهر النيل بسوهاج

أول فيديو يرصد لحظة عبور حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور قناة السويس

وزير التعليم يستعد لـ إصدار قرارات جديدة لطلاب المدارس .. نظام مختلف للحضور والتقييم في شهر رمضان .. إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة التجريبية ونظام تقييم أولى وثانية ثانوي الاحد

حريق في مستشفى لحظة إجراء عملية قلب مفتوح.. فيديو

سيارة تقتحم مبنى الكونجرس الأمريكي وتصدم شرطيين

البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي

سبعينية حامل قبل الزواج.. جدة شهاب ملح تثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد تصريح البنك المركزي.. غرامة 100 جنيه حال امتناعك عن صرف الجنيهات الورقية

استدرج طفلة.. تعرف على عقوبة متحرش كرداسة

حكاية فتاة الهرم.. صديقها حاول معاشرتها بالقوة فمزقت جسده بالطعنات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتداء طالب عليها.. معلمة تحصل على تعويض يتجاوز 155 ألف جنيه إسترليني

ماذا يحدث للجسم عن تناول بذور الشيا يوميا

حفل استقبال فريق اندريتي المشارك في سباق اكستريم إي بالسعودية.. صور