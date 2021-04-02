ليبيا وفرنسا تبحثان آفاق التعاون العسكري

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم /الجمعة/، مع الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد آفاق التعاون العسكري بين الجيشين الليبي والفرنسي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بالقاعدة البحرية أبوستة بطرابلس، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - النظر وتفعيل العقود القديمة في مجالات التدريب المختلفة.