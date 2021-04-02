شاهد.. إنارة المنشآت التعليمية بـ الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بإنارة المنشآت التعليمية اليوم الجمعة باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمى للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل سنويًا كما حددته هيئة الأمم المتحدة.





ويتضمن برنامج احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد، تقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية يوم السبت في جميع مدارس التعليم العام والفني لتوعية الطلاب بخصائص زملائهم من ذوي التوحد خاصة مع اتجاه الوزارة نحو الدمج الشامل.





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