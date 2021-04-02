محلية النواب: حوادث انهيار العقارات تنتهي بتطبيق القانون

قال سعودى عبد الرحمن عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن الاشتراطات البنائية الجديدة، تهدف إلى الحفاظ على حق الدولة والمواطن على حد السواء، لافتًا إلى أن التوجهات الحالية تضع على رأس أولوياتها تحقيق التوازن في المنظومة البنائية والقضاء على البناء العشوائي ، وعدم العودة إليه مرة أخرى.









واستنكر عضو لجنة الشئون المحلية، حوادث انهيار عقاري السيدة زينب وجسر السويس، لافتًا إلى أن السبب في ذلك هو سوء التخطيط والإدارة التى تمثلت في وجود مثل هذه العشوائيات، وقيام مصانع غير مرخصة والتى دائما ما يدفع ثمنها المواطن، نتيجة هذه الأخطاء المرتكبة بحق هذه العقارات المهددة بالسقوط، نتيجة وجود بعض الصناعات بها الامر الذي يضع حياة القاطنين بها فى خطر.









وقال عبد الرحمن لـ" صدى البلد"، إ ن حوادث انهيار العقارات ستنتهي حال تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة نقل مصانع الاقتصاد غير الرسمي والمعروفة إعلاميًا بـ" مصانع بير السلم إلى المناطق الصناعية وتقنين أوضاعها.





وناشد عضو لجنة الشئون المحلية، جميع المواطنين بضرورة تطبيق اشتراطات البناء، لضمان تحقيق سلامتهم في المقام الأول، ودعم جهود الدولة العظيمة التى تتبناها في هذا الشأن، مشددًا على أن المواطن عليه الدور الأكبر وذلك من خلال التبليغ عن أي مصنع موجود داخل العقار لاتخاذ الإجراءات الصارمة معه.









يشار إلى أنه وبعد كارثة جسر السويس ، شهد حي السيدة زينب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في حارة بالقرب من شارع المبتديان.



