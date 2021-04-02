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حوادث

السيطرة على حريق شب فى المحطة الوسيطة بطوخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:26 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب خلف المحطة الوسيطة بطوخ بعدما تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى وتبين أن الحريق عبارة عن بقايا مخلفات سابقة خلف المحطة الوسيطة بحوالي ١٠٠ متر تمت السيطرة عليه من خلال سيارات الحماية المدنية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق خلف المحطة الوسيطة بطوخ وانتقل مأمور مركز طوخ وتبين أن الحريق عبارة عن بقايا مخالفات سابقة خلف المحطة .

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