ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأبيض والأسود.. راندا البحيري تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 


ما شاء الله عليكي - قمر -  ربنا يحميكي


وكانت أعلنت الفنانة راندا البحيري عن إطلاق منصة كايرو تايم cairo time وهي أول منصة عربية بجهود ذاتية وتشارك فى ملكيتها بجانب المنتج  عادل رضوان والمنتج محمد عادل والدكتور عمرو الحكيم. 

وتضم المنصة باقة من أهم المبدعين في الكتابة والتصوير والإخراج. 
  
وبدأت المنصة بعرض مجموعة  مميزة من الاسكتشات الفلسفية الكوميدية من بطولة الفنان أسامة عبد الله ومحمد بريقع ومن تأليف محمد عبد التواب و عمرو سكر و كريم سعد إخراج عادل رضوان وإنتاج شركتي نيو إيدج و كايرو تايم New age and cairo time، إشراف عام علي الإنتاج راندا البحيري. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة