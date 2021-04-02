بالأبيض والأسود.. راندا البحيري تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :





وكانت أعلنت الفنانة راندا البحيري عن إطلاق منصة كايرو تايم cairo time وهي أول منصة عربية بجهود ذاتية وتشارك فى ملكيتها بجانب المنتج عادل رضوان والمنتج محمد عادل والدكتور عمرو الحكيم.





وتضم المنصة باقة من أهم المبدعين في الكتابة والتصوير والإخراج.

وبدأت المنصة بعرض مجموعة مميزة من الاسكتشات الفلسفية الكوميدية من بطولة الفنان أسامة عبد الله ومحمد بريقع ومن تأليف محمد عبد التواب و عمرو سكر و كريم سعد إخراج عادل رضوان وإنتاج شركتي نيو إيدج و كايرو تايم New age and cairo time، إشراف عام علي الإنتاج راندا البحيري.