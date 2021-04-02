المستشار هشام إبراهيم يُهدي درع الزمالك للسفير المصري في الجزائر

قام المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الجزائر بتكريم أيمن مشرفة السفير المصري في الجزائر وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها السفير لبعثة نادي الزمالك المتواجدة في الجزائر حاليا استعدادا لخوض لقاء مولودية الجزائر المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقام المستشار هشام إبراهيم بمنح درع الزمالك وشعار النادي للسفير المصري بالجزائر.



