برلماني يقترح حلولا للقضاء على حوادث انهيار العقارات

قال النائب، عمرو درويش عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن تبديل الأنشطة الخاصة بالعقارات المخالفة للقانون وتحويلها إلى مخازن، وبدرومات مخالفة، تعد السبب في استمرار أزمة انهيار العقارات ، نتيجة لفوضى البناء العشوائي.
وأشار " درويش " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن هناك خللًا كبيرة فى إدارة هذه المحليات منذ عقود طويلة مضت، إلى جانب القصور الناتج من القيادات الصغرى ، نتيجة عدم قدرتها على القيام بدورها المنوطة به، بتنفيذ القانون من خلاله ، الأمر الذي من شأنه أن يحدث كوارث تحصد أرواح الكثير من الأبرياء.
وعن التصدي لمثل هذه المخالفات، طالب عضو لجنة الشئون المحلية بضرورة تنفيذ القانون ، الى جانب تشديد الرقابة على أداء المحليات ، مؤكدًا أن جميع حوادث انهيار العقارات ستنتهى حال تنفيذ القانون، وتشديد الرقابة على أدائها.
ويشار إلى أنه وبعد كارثة جسر السويس ، شهد حي السيدة زينب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في حارة بالقرب من شارع المبتديان.
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد وجه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار واتخاذ الاجراء اللازم من حيث الترميم أو الإزالة وكذلك فحص العقارات المجاورة.