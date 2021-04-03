انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج أونلاين بنظام الامتحان المنزلي.. اليوم

تنطلق رسميا اليوم، السبت الموافق 3 أبريل 2021 ، امتحانات طلاب المدارس المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي .









وتُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam).









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وقد قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة الامتحانات طبقا للجداول المعلنة من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg









ويقوم الطالب بتحميل وطباعة هذه الامتحانات طبقا للجدول المعلن والإجابة عنها منزليا، على أن يقوم بتدوين "اسم الطالب - رقم الجلوس - السفارة - الدولة - الصف الدراسي" على كل ورقة إجابة كل مادة.









وبنهاية الامتحانات يقوم الطالب بوضع هذه الامتحانات في مظروف مغلق مدون عليه نفس البيانات السابق ذكرها، في موعد غايته أسبوع بعد انتهاء فترة الامتحانات، وتسليمها إلى السفارة أو المكتب الثقافي طبقا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها.









وحذرت الوزارة من أن الطالب الذي لن يسلم الاجابات إلى السفارات أو المكتب الثقافي ، يعتبر له دور ثانٍِ.









ويتمثل جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي فيما يلي :

السبت 3 أبريل 2021: اللغة العربية - العلوم - اللغة الأجنبية





الثلاثاء 6 أبريل 2021: الرياضيات - الدين - الدراسات الاجتماعية - المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط









ويتمثل جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي فيما يلي:





السبت 3 أبريل 2021: اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الدراسات الاجتماعية - اللغة الأجنبية الثانية لطلبة اللغات فقط





الثلاثاء 6 أبريل 2021: الجبر والإحصاء - العلوم - التربية الفنية





الخميس 8 أبريل 2021: الهندسة - التربية الدينية - المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى لطلبة اللغات فقط









جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج لطلاب الصف الأول الثانوي:

السبت 3 أبريل: اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى





الثلاثاء 6 أبريل 2021: الرياضيات - التاريخ - التربية الوطنية





الخميس 8 أبريل 2021: اللغة الأجنبية الثانية - الدين





السبت 10 أبريل 2021: الكيمياء - الأحياء - الجغرافيا





الثلاثاء 13 أبريل 2021: الفيزياء - الفلسفة - المستوى الرفيع لغة أولى إنجليزي وفرنسي لطلبة اللغات









جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج للصف الثاني الثانوي (أدبي):





السبت 3 أبريل 2021: اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى





الثلاثاء 6 أبريل 2021: الجبر - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الدينية





الخميس 8 أبريل 2021: التاريخ - المواطنة وحقوق الإنسان





السبت 10 أبريل 2021: الجغرافيا - علم النفس





الثلاثاء 13 أبريل 2021: الفلسفة - المستوى الرفيع لغة أولى إنجليزي وفرنسي لطلبة اللغات









جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي:





السبت 3 أبريل 2021: اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى





الثلاثاء 6 أبريل 2021 : الجبر - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الدينية





الخميس 8 أبريل 2021: الكيمياء - المواطنة وحقوق الإنسان





السبت 10 أبريل 2021: الفيزياء - الأحياء



