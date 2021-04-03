مصر للتامين: نستهدف استكمال التطوير المؤسسي من خلال التحول الرقمي

قال ياسر الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إنه حين تولى إدارة المجموعة، كان يفكر في كيفية تطوير شركة التأمين الحكومية والتي وصفها بالجوهرة التي يجب نفض التراب عنها وصقلها.





وتابع الحيني خلال حواره مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،: "شركات التأمين شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ونستهدف استكمال التطوير المؤسسي مرة أخري من خلال التحول الرقمي، مردفا:" نحن في الطريق للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي".





وأردف:"لدينا أكبر وأقدم شركتين في مصر (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة)، لافتا أن شركة مصر لتأمينات الحياة أول شركة تأمين حيث أنشأت منذ 121 عاما، أما شركة مصر للتأمين هي أول شركة مصرية أسسها طلعت حرب.





وأكمل:" شركة مصرلإدارة الأصول العقارية تعد صاحبة أكبرمحفظة عقارية مؤسسية كبيرة ومتميزة في مصر وتمتلك النصيب الأكبرمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية، لافتا أنه تم تعديل الإيجارات القديمة إلى إيجارات جديدة، وتم استغلال العقارات والأراضي التي تمتلكها الشركة.



