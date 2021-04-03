ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر للتامين: نستهدف استكمال التطوير المؤسسي من خلال التحول الرقمي

السبت 03/أبريل/2021 - 02:31 ص
باسل الحيني
باسل الحيني
Advertisements
حمزة شعيب
قال ياسر الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إنه حين تولى إدارة المجموعة، كان يفكر في كيفية تطوير شركة التأمين الحكومية والتي وصفها بالجوهرة التي يجب نفض التراب عنها وصقلها.

وتابع الحيني خلال حواره مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،: "شركات التأمين شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ونستهدف استكمال التطوير المؤسسي مرة أخري من خلال التحول الرقمي، مردفا:"  نحن في الطريق للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي".

وأردف:"لدينا أكبر وأقدم شركتين في مصر (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة)، لافتا أن شركة مصر لتأمينات الحياة أول شركة تأمين حيث أنشأت منذ 121 عاما، أما شركة مصر للتأمين هي أول شركة مصرية أسسها طلعت حرب.

وأكمل:" شركة مصرلإدارة الأصول العقارية تعد صاحبة أكبرمحفظة عقارية مؤسسية كبيرة ومتميزة في مصر وتمتلك النصيب الأكبرمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية، لافتا أنه تم تعديل الإيجارات القديمة إلى إيجارات جديدة، وتم استغلال العقارات والأراضي التي تمتلكها الشركة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

4.1 مليار جنيه صافي ربح القابضة للتأمين وشركاتها التابعة خلال 2020/2019

محمد موسى: القابضة للتأمين تشهد تطويرا مؤسسيا وبشريا وتكنولوجيا هائلا

وزير قطاع الأعمال: طرح 25% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة.. فيديو

مصر لتأمينات الحياة توفر وثيقة "معاش بكرة" في 150 فرعًا بالبنك الأهلي

باسل الحيني: مصر للتأمين أول شركة ذات أصول عقارية

مصر للتأمين: أرباح الشركة تخطت 13 مليار جنيه خلال الفترة الحالية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم والقنوات الناقلة

عيار 21 بقيمة 756 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

متى تصلي صلاة الفجر إذا استيقظت بعد طلوع الشمس وقبل الظهر؟

هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان كل اثنين وخميس أو لكفارة نذر أو لقضاء فوائت رمضان؟

البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 - 4 - 2021

ماذا يحدث قبل الفجر بساعة ؟.. 15 مشهدا يتكرر كل ليلة ويغفله الإنس والجن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة