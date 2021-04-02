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حسام الملاحي يكشف الدروس المستفادة من أزمة قناة السويس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:48 م
قناة السويس
قناة السويس
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عادل نصار
كشف الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، الدروس المستفادة من أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقال الملاحي، في حوار مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إن من أهم الدروس المستفادة من أزمة قناة السويس، أن المصريين يتَّحِدون بكل طوائفهم عند الشدائد.

وتابع رئيس جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، أن الرئيس عبد الفتاح يعي جيدا عناصر النجاح الموجودة والتي تساند هذا الوطن ويقف بجانبها، مقدما الشكر له، قائلا :" أشكر الرئيس السيسي على أنه يدعم النجاح أينما كان". 

وأنهى الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة بمحافظة بني سويف، أنه لا ييعب أي مؤسسة أن يحدث فيها مشكلة.
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