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القابضة للتأمين: هدفنا ريادة الشرق الأوسط خلال 7 سنوات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال باسل الحيني ئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن مشروع التحول الرقمي لم يعد رفاهية ولكنه اصبح عنوان حياة، لافتا إلي أنه يخطط للريادة في الشرق الأوسط وشمال إفريقا خلال 7 إلى 10 سنوات.

وتابع الحيني خلال حواره مع الإعلامي  محمد موسي مقدم برنامج  "خط أحمر" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" الشركة شهدت طفرة كبيرة خلال العام الأخير حيث بلغ  إجمالي الأقساط بشركتي التأمين 13 مليار جنيه، لافتا أن معدل تكاليف الإنتاج يشهد انخفاض ملحوظ مما يساهم في زيادة الأرباح.

 وأكد الحيني على أهمية إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وتحديث الشركات الذي يعد أحد أسباب ثمار تحقيق النتائج المشار إليها فى جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية.

وأردف:"لدينا أكبر وأقدم شركتين في مصر (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة)، لافتا أن شركة مصر لتأمينات الحياة أول شركة تأمين حيث أنشأت منذ 121 عاما، أما شركة مصر للتأمين هي أول شركة مصرية أسسها طلعت حرب.

وأكمل:" شركة مصرلإدارة الأصول العقارية تعد صاحبة أكبرمحفظة عقارية مؤسسية كبيرة ومتميزة في مصر وتمتلك النصيب الأكبرمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية، لافتا أنه تم تعديل الإيجارات القديمة إلى إيجارات جديدة، وتم استغلال العقارات والأراضي التي تمتلكها الشركة.

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