تطوير العشوائيات تزف بشرى لـ أهالي مثلث ماسبيرو.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، مدير تطوير صندوق العشوائيات، إن قطاع العشوائيات يمس المواطن الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.





وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتكاتف بجميع مؤسساتها للقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.





وأشار إلى أنه بحول شهر يونيو القادم سيتم إعلان مصر خالية من العشوائيات، بتكلفة تصل 38 مليار جنيه، موضحا أنه تم إنهاء 70% من مشروع مثلث ماسبيرو، والعائدون سيسكنون في أبراج مثلث ماسبيرو لن تختلف عن العمارات التي سيتم بناؤها استثماريا".



