المفتي: كل من اقترب من الله وأطاعه حدث إنسجام بينه وبين الكون.. فيديو





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، الصلة الروحية بين سيدنا محمد والكون بما فيه كانت كبيرة، معقبا:" سمع للجزع الذي كان يخطب عليه سيدنا محمد أنين بعد أن تركه وبدأ يخطب على منبر في المسجد".





وتابع قائلا:" أن سيدنا رسول الله نزل واحتضن الجذع ولولا فعل ذلك لظل الجذع يأن على الدوام".





وأضاف مفتى الجمهورية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كان رحيمًا رؤوفًا بالأطفال وكبار السن والضعفاء، ورحيمًا عطوفًا على المرأة، وكان رحيمًا بالمخطئين، وكان رحيمًا شفوقًا على الأسرى، وكان رحيمًا بالحيوان والطير، وهي رحمة متجردة عن الهوى وعن النفعية الدنيوية والأهداف الشخصية.





وأردف المفتي قائلًا: إنه صلى الله عليه وسلم كان مصدرًا للرحمة، وباعثًا لها، ومتخلِّقًا بها في جميع أحواله، ورحمته صلى الله عليه وسلم ليست للآدميين فحسب، بل للعالمين؛ من إنسانٍ، وحيوانٍ، وماءٍ، وهواءٍ، وجمادٍ، وغير ذلك.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،أنه كلما اقترب الإنسان من ربه كلما تفاعل الكون معه وحدث بينهما إنسجام.