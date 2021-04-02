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توك شو

خالد الصاوي: ذهبت إلى طبيب نفسي صديقي وبعد 3 أشهر قال لي خلينا أصحاب أحسن

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:27 م
الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
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عادل نصار
كشف الفنان الكبير خالد الصاوي، تفاصيل حياته الشخصية ومرضه النفسي.

وأضاف الصاوي، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة  "dmc"، مساء اليوم الجمعة، ذهبت إلى طبيب نفسي، وخضعت للعلاج النفسي لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الطبيب النفسي كان صديقه، وقال له: "خلينا أصحاب أحسن".

وأشار إلى أنه متزوج منذ 9 أعوام، مضيفا: "زوجتي مي علمتني أحب بجد، وأتمسك بالشيء، وكانت سببا قويا في نجاح علاقتنا والزواج".

وأكد الفنان الكبير، أنه يعشق تربية الكلاب، ولديه 6 كلاب بلدي من الشارع، واصفا الكلاب أن فيهم ذكاء وحنية كبيرة.

ونوه "الصاوي"، بأنه بعد الزواج؛ أصيب ببعض من الغرور والعصبية، وأشياء غير جيدة، لافتا إلى أنه بعد فترة، قرر مراجعة نفسه، وتغيير كل الأمور السلبية في شخصيته.

وفي السياق نفسه، تحدث الفنان الكبير عن فترة ما قبل زواجه، قائلا:"خطبت 3 مرات، وكنت عامل شكلي راجل، بس أنا عيل صغير".
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