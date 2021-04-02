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محافظات

وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تطوير نادي مغاغة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:44 م
وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تطوير نادي مغاغة
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ايمن رياض
افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال التطوير الإنشائية المنتهية بنادي مغاغة الرياضي، والتي تضمنت "ملعب خماسي، ومول تجاري، وحمام سباحة، وصالة لياقة بدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومبني إداري للنادي"، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

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وقال وزير الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير 160 مركز شباب علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلي تطوير 16 مشروع تطوير عام، مشيرًا إلي أن أعمال التطوير بنادي مغاغة هو نموذج مشرف لحق الإنتفاع ومشاركة القطاع الخاص بشكل محوكم، مثنيًا علي الجهود المبذولة والتعاون المستمر من قبل محافظ المنيا، وأعضاء مجلسي النواب، لخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح مندي عكاشة، أن أعمال التطوير شملت ملعب خماسي " دور أول علوي" ، ومول تجاري يضم 22 محل تجاري، بنظام استثماري B.O.T ، بتكلفة تصل إلي 6 مليون جنيه، بالإضافة إلي حمام سباحة علي مساحة 1250 متر مربع، وصالة لياقة بدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومبني إداري للنادي.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي لتنمية النشء بنادي المنيا الرياضي والذي يشمل ألعاب (الملاكمة، تنس الطاولة، المصارعة، التايكوندو).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من نواب البرلمان والشيوخ.

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا ماراثون للدراجات من أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل حتي نادي المنيا الرياضي ، كما افتتح وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم ، عددا من المنشآت الرياضية بنادي المنيا الرياضي منها، صالة جيم على مساحة 400 متر مربع، وتفقد تدريب الفتيات على الكرة الخماسية ومشروع، (1000 بنت، 1000 حلم).
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