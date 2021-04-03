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تعليم

اليوم... جامعة حلوان تقيم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس

السبت 03/أبريل/2021 - 05:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « دليل للعروض التقديمية  في المؤتمرات الأكاديمية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة فاطمة إسماعيل، كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها - جامعة حلوان.

وخلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

-  لمحة عامة: أنواع العروض.

-  ندوة / حلقة نقاش.

- جلسات المائدة المستديرة.

- جلسات الملصق.

- صواميل ومسامير إنشاء ملصق علمي فعال.

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالمشاركة في المؤتمرات العلمية.

وتهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 3 ابريل 2021، فى تمام الساعة 06:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:


Meeting ID: 812 0573 6155
Passcode: 124326
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