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توك شو

خالد الصاوي لـ وفاء الكيلاني: متجبرنيش على حاجة لو هموت

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:33 م
الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
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عادل نصار
أكد الفنان الكبير خالد الصاوي، أنه شخصيته قوية للغاية ومن الصعب السيطرة عليه، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يقول أو يفعل شيئا لا يريده.

ووجه الصاوي، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة  "dmc"، مساء اليوم الجمعة، حديثه للكيلاني، قائلا :"متجبرنيش على حاجه عشان انا ماحدش يجبرني على حاجه لو هموت !".

وتابع أنه ذهبت لطبيب نفسي، وخضعت للعلاج النفسي لمدة 3 أشهر، متابعا أن الطبيب النفسي كان صديقي وقال لي "خلينا أصحاب أحسن".



وأكد متزوج منذ 9 أعوام، زوجتي مي علمتني أحب بجد وأتمسك بالشيء، وزوجتي كانت سبب قوي في نجاح علاقتنا والزواج.
وأكد الفنان الكبير، أن يعشق تربية الكلاب، ولديه 6 كلاب بلدي من الشارع، واصفا الكلاب بأن فيهم ذكاء وحنية كبيرة.
وتابع الصاوي، أنه بعد الزواج أصيب ببعض من الغرور والعصبية وأشياء غير جيدة، لافتا إلى أنه بعد فترة قرر مراجعة نفسه وتغير كل الأمور السلبية في شخصيته.
وفي السياق نفسه أشار الفنان الكبير، إلى أنه :"خطبت 3 مرات وكنت عامل شكلي راجل بس أنا عيل صغير".


فيما كشف الفنان الكبير خالد الصاوي، تفاصيل جديدة عن شخصيه، مؤكدا أنه شخص عصبي في بعض الأحيان وهناك أشياء تحكم هذا الأمر، :"جوايا ذئب مسيطر عليه ويطلع مع الناس اللي مش كويسة".

وأوضح الصاوي، أن ممكن أوصف شخصيتي مثل الذئب وأسيطر عليه، موضحا أن الشخص الذي أتعامل معه هو من يفرض شكل شخصيتي معه وإذا تعامل باحترام يجد مني كل احترام ومن يتجاوز يخرج الذئب والعصبية والغرور. 

وتابع الفنان الكبير خالد الصاوي، أنه خسرت 5 منتجين بسبب شخصيتي الصعبة التي ترفض أي تجاوز في حقي، لافتا إلى أنه غير مدين بالاعتذار لأحد.
  

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