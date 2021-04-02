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اتحركت الفجر.. حفار قناة السويس يكشف تفاصيل تحريك السفينة ايفر جرين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:54 م
ايفر جرين
ايفر جرين
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شيرين عادل
قال عبد الله طلعت، سائق الحفار الأشهر في معركة هيئة  قناة السويس لتحريك السفينة الجانحة، إنه فوجئ أثناء ذهابه لعمله الأسبوع الماضي، برؤية جنوح السفينة ايفر جرين، وتم رفع حالة الطوارئ، وطلب الهيئة حفارًا لإخلاء الرمال حول السفينة لتحريكها.

وأوضح "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الحفار كان يبعد كيلو ونصف عن السفينة، وكان الوضع وقتذ صعبا للغاية، وكان كل مهندسي الهيئة فى دورة عمل مكثف بشأن هذا الأمر، لافتا إلى أنه أزال الرمال والصخور من أمام السفينة.

وأشار إلى أن هناك حفارين اثنين كانا يعملان وقتها إلى جانب العاملين بالهيئة على قلب راجل واحد على مدار اليوم، لافتا إلى أن لحظة تحريك السفينة، كانت فى الفجر، وغمرتهم الفرحة والسعادة والتهليل والتكبير؛ تعبيرا عن الفخر والنصر.

وأكد أن كافة العاملين كانوا يعملون وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يلازمهم في كل خطوة، مشيرا إلى أن جذوره تعود لمحافظة الدقهلية، وأنه يعمل في الهيئة منذ 4 أشهر.

ووصف مهمته مع السفينة الجانحة، بأنه "لا تقل عن حالة الحرب" في مهمة توازى إنقاذ هيئة قناة السويس.
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